Hatay'da çözülmeyen altyapı krizi: Antakya Eski Sebze Hali’nde kanalizasyon patladı

Deprem sonrası Antakya'nın ayakta kalan ticaret yerlerinden Eski Sebze Hali, 15 gündür devam eden ve çözüm bulunmayan kanalizasyon patlağı sorunu yaşıyor.

Ramazan hareketliliği bekleyen esnaf, koku ve atık su nedeniyle müşterilerin pazara giremediğini belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

Hatay’ın Antakya ilçesi Tayfur Sökmen Caddesi’nde bulunan Eski Sebze Hali, deprem sonrası kentin ayakta kalan ve hareketliliğini sürdüren nadir pazar yerlerinden oldu.

Yüzlerce esnaf için geçim kaynağı olan, birçok Hataylının ise temel gıda ihtiyacını karşıladığı pazar yeri altyapı ve üstyapı sorunlarıyla mücadele ediyor.

15 GÜNDÜR ESNAF DA YURTTAŞ DA MAĞDUR

Yaklaşık 15 gündür sokakta açıkta akan ve pazarın büyük bölümüne yayılan kanalizasyon atığı esnafı da yurttaşları da mağdur ediyor. Ramazan alışverişi nedeniyle çarşıda kısmi hareketlilik yaşandığını belirten esnaf, kötü koku ve atık su nedeniyle vatandaşların alışveriş yapmaktan kaçındığını ifade ediyor.

Pazar yerinin geçen ay esnafa alternatif yer gösterilmeden boşaltılmak istendiği ancak tepkiler üzerine bu kararın durdurulduğu öğrenildi.

Bununla birlikte pazar yerinin altyapı ve üstyapıya ilişkin sorunları hâlâ çözülebilmiş değil. Kanalizasyonun patlaması sonucu oluşan sağlıksız koşullarda ürünlerini satmak zorunda kaldıklarını belirten bir esnaf, hem kendi sağlıklarının hem de vatandaşların sağlığının tehlikede olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"İnşaata gitsek bizi duvar ustası diye işe alırlar. Burada sorun çok. 'Asfalt döktük' dediler, yağmur yağdığı zaman her taraf çamur. Kanal iki günde bir patlıyor. Sürekli çağırıyoruz. 'Arıza kaydı oluşturuldu' diyorlar ama gelen, giden yok. Acaba bu belediye nerede çalışıyor? Bu kadar sorunlar burada."

Başka bir pazar esnaf ise koku, sağlıksız ve hijyenik olmayan görüntü nedeniyle satışlarının düştüğünü belirterek, "Biz burada çalışan bir esnafız. Eski Sebze Hali arkasındayız. Şu hali görüyorsunuz. Rögar kapağımız, suyumuz, sebzeler, gıdalar hepsi bir arada. Kanalizasyon buradan başlıyor Saka Hamamı’nın girişine kadar. Biz bu sorunun acilen çözülmesini istiyoruz. Satışımızı yapamıyoruz. Gelen müşteri kokudan ve görüntüden burada duramıyor. Tabii ki onlar da haklı. Ama mümkünse belediyemiz veya büyüklerimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.