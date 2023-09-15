Hatay'da demir-çelik fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 3 yaralı
Hatay'da İskederun Organize Sanayi Bölgesi'nde, akşam saatlerinde, bir demir-çelik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İskederun Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Demir kesme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan 4 işçi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
3 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İşçilerden ağır yaralı olan Ömer Faruk Güleç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Hayatını kaybeden Güleç'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.