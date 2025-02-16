Hatay'da deniz 20 metre çekildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan 20 metre deniz çekilmesi dron ile havadan görüntülendi.

Arsuz ilçesi Büyükdere mahallesi mevkiinde kış mevsiminin gelmesiyle denizde çekilme yaşandı.

Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi.

Arsuz ilçesinde yaşanan çekilme dron ile havadan görüntülendi.

Yer yer 20 metreyi bulan deniz çekilmesi vatandaşlarda merak uyandırdı.