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Hatay'da denizde akıntıya kapılan genç boğuldu

Ajans Haberleri
  • 31.07.2023 22:33
  • Giriş: 31.07.2023 22:33
  • Güncelleme: 31.07.2023 22:33
Kaynak: AA
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Hatay'da denizde akıntıya kapılan genç boğuldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Erhan Bozkurt gözden kayboldu.

Bozkurt'un akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine çağrılan Sahil Güvenlik dalgıçlarının sudan çıkardığı Bozkurt, ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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