Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 Aralık’ta tekneyle denize açıldıktan sonra kaybolan 57 yaşındaki balıkçı Refik Sahiloğulları için arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri, 2 dalış timi ve 8 botla bölgeyi tararken yakınları da Çevlik Limanı’nda bekleyişini sürdürüyor.

Güncel
  • 06.12.2025 11:20
  • Giriş: 06.12.2025 11:20
  • Güncelleme: 06.12.2025 11:24
Kaynak: AA
Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.

Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nı (57) bulmak için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 2 dalış timi ve 8 güvenlik botuyla, çalışmalarını Sahiloğulları'na ait teknenin bulunduğu alanda yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Sahiloğulları'nın yakınları da Çevlik Limanı'nda arama çalışmalarını takip ediyor.

BirGün'e Abone Ol