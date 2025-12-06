Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 Aralık’ta tekneyle denize açıldıktan sonra kaybolan 57 yaşındaki balıkçı Refik Sahiloğulları için arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri, 2 dalış timi ve 8 botla bölgeyi tararken yakınları da Çevlik Limanı’nda bekleyişini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nı (57) bulmak için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 2 dalış timi ve 8 güvenlik botuyla, çalışmalarını Sahiloğulları'na ait teknenin bulunduğu alanda yoğunlaştırdı.
Öte yandan, Sahiloğulları'nın yakınları da Çevlik Limanı'nda arama çalışmalarını takip ediyor.