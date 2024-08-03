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Hatay'da denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Güncel
  • 03.08.2024 18:03
  • Giriş: 03.08.2024 18:03
  • Güncelleme: 03.08.2024 18:06
Kaynak: AA
Hatay'da denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu
AA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Sudakilerin akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınanlardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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