Hatay'da deprem enkazından tarihi eser çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Maşuklu Mahallesi’nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan bir binanın tabanında üç farklı noktada taban mozaiklerinin bulunduğu tespit edildi.

Enkazın kaldırılmasının ardından alanda yeniden bina yapılması amacıyla başlatılan inşaat çalışmaları, temel kazısı sırasında işçilerin mozaikli bir alana rastlaması üzerine durduruldu. Bunun üzerine bölgede, Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığında mart ayında kurtarma kazısı başlatıldı.

Mart ayından bu yana süren çalışmalar sonucunda, 17,5 metre uzunluğunda, üzerinde Grekçe yazıt bulunan ve milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen Geç Antik Çağ’a ait geometrik desenli bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

"STATÜSÜ YÜKSEK BİRİNİN KONUTU"

Arkeolog Ozan Demir, bölgede mozaik ve mimari katıntıların çıkarılması için 2 arkeolog ve 8 işçiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gün yüzüne çıkarılan mozaiğin tek parça olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Üzerinde dönem tamiratı olduğunu görüyoruz. 2026'da mozaiğin müzeye taşınması gerçekleşecek. Alanın diğer bölümlerinde de mimari dokunun ayağa kaldırılması ve arkeolojik verilerin gün yüzüne çıkarılması çalışmaları devam edecektir. Mozaikler normal şartlarda herkesin evinde bulunabilen bir şey değildir. Bu yüzden statüsü yüksek birinin konutu diyebiliriz."

Demir, 17,5 metre uzunluğundaki geometrik desenli mozaiğin ardından bölgedeki diğer iki mozaikle ilgili de çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Arkeolog Mert Nalbantoğlu da ortaya çıkarılan mozaiğin çok iyi derecede korunmasının ve üzerinde yazıt bulunmasının kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.