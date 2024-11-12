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Hatay'da deprem konutu: Hak sahipliği başvuruları için ek süre verildi

Hatay Valiliği, 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildiğini duyurdu.

Güncel
  • 12.11.2024 19:30
  • Giriş: 12.11.2024 19:30
  • Güncelleme: 12.11.2024 19:30
Kaynak: AA
Hatay'da deprem konutu: Hak sahipliği başvuruları için ek süre verildi

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanların, başvurularını 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

Hatay'da da hak sahipleri için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 21 Kasım saat 00.01'de başlayıp 22 Kasım saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Kadir
Kadir Cangızbay
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