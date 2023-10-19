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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 bina kontrollü yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 11:34
  • Giriş: 19.10.2023 11:34
  • Güncelleme: 19.10.2023 11:34
Kaynak: AA
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 2 bina kontrollü yıkıldı.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Atatürk ve Cebrail mahallelerindeki ağır hasarlı 2 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binaların kontrollü yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi.

Yıkım sonrası çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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