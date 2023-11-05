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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 iş hanı kontrollü yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 12:23
  • Giriş: 05.11.2023 12:23
  • Güncelleme: 05.11.2023 12:23
Kaynak: AA
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 iş hanı kontrollü yıkıldı

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 2 iş hanının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Tarihi Uzun Çarşı girişindeki ağır hasarlı 2 iş hanı, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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