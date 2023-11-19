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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 iş hanı kontrollü yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 19.11.2023 12:53
  • Giriş: 19.11.2023 12:53
  • Güncelleme: 19.11.2023 12:53
Kaynak: AA
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 iş hanı kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 3 iş hanının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, Saray Caddesi'ndeki ağır hasarlı 3 iş hanının çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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