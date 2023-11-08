Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Meydan Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.
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