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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 08.11.2023 14:00
  • Giriş: 08.11.2023 14:00
  • Güncelleme: 08.11.2023 14:00
Kaynak: AA
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Meydan Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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