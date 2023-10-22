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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 11:01
  • Giriş: 22.10.2023 11:01
  • Güncelleme: 22.10.2023 11:01
Kaynak: AA
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Ekipler, Hüseyinli ve Koçören mahallelerindeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde önlem aldı.

Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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