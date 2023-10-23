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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kontrollü yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 23.10.2023 12:16
  • Giriş: 23.10.2023 12:16
  • Güncelleme: 23.10.2023 12:17
Kaynak: AA
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Ankatya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.

Ekipler, depremde ağır hasar alan Akevler Mahallesi Gül Sokak'taki 5 katlı Ergüvenoğlu 1 Apartmanı'nın çevresinde önlem aldı.

Bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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