Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hatay'da depremlerde hasar alan iki katlı bina çöktü

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 11:53
  • Giriş: 28.08.2023 11:53
  • Güncelleme: 28.08.2023 11:54
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Hatay'da depremlerde hasar alan iki katlı bina çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören iki katlı binanın kendiliğinden çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.

Afette hasar aldığı için boşaltılan Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki katlı bina çöktü.

Binadan kopan parçalar, park halindeki 2 otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, yaptıkları incelemede binada kimsenin bulunmadığını belirledi.

Öte yandan binanın çökme anı, vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol