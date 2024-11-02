Hatay'da depremzede ailenin iş yeri ve yaşadıkları konteyner yandı

Hatay'da alevlerin yükseldiği yangında depremzede ailenin işyeri ve 6 Şubat depremleri sonrası yaşamlarını sürdürdükleri konteyner yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Yasin Özkan isimli yurttaşa ait hurdacı dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, baraka iş yerini ve yandaki konteyneri sardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler, yanan konteynerin yanındaki konteynere ulaşmadan söndürüldü.

KONTEYNER VE BARAKA İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

Yangında, deprem sonrası Özkan ailesinin yaşam alanı olan konteyner ve baraka iş yeri küle döndü.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Yasin Özkan, "Ben kahve yapıyordum, etrafta evraklar tutuştu. Dalgınlığıma geldi, bir baktım alevler yükselmiş. 2 konteyner yandı, konuşacak durumda değilim. Bir tarafta tek kalıyordum, burada yengem kalıyor. Depremden sonra buraya derme çatma bir şeyler yaptık burasıda yengemin konteyneriydi. Çok acı bir şey, Rabbim kimsenin başına getirmesin. İnsanın bütün anıları yanıyor. Çok kötü bir duygu, anlatılmaz" dedi.