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Hatay'da depremzedelerin kaldığı 4 konteyner yandı

Antakya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte meydana gelen yangın sonucu 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Güncel
  • 04.02.2025 10:14
  • Giriş: 04.02.2025 10:14
  • Güncelleme: 04.02.2025 10:18
Kaynak: DHA
Hatay'da depremzedelerin kaldığı 4 konteyner yandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Harapağası Mahallesi'nde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentteki bir konteynerde saat 15.50 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, çevredeki 3 konteynere daha sıçradı.İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekipler kısa sürede alevleri söndürdü.

Yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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