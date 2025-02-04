Hatay'da depremzedelerin kaldığı 4 konteyner yandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Harapağası Mahallesi'nde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentteki bir konteynerde saat 15.50 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, çevredeki 3 konteynere daha sıçradı.İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekipler kısa sürede alevleri söndürdü.

Yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.