Hatay'da devlet hastanesini su bastı: Poliklinik ve yataklı servis hizmetleri durduruldu

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölümleri su baskınından etkilenen Defne Devlet Hastanesi'nde poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine 30 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dünkü yağış nedeniyle hastanenin bazı bölümlerinin su baskınından etkilendiği bildirildi.

Su baskınından etkilenen servislerdeki hastaların ivedilikle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun ve Reyhanlı devlet hastanelerine nakledildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalarımızın tedavileri ilgili hastanelerde kesintisiz olarak devam etmekte olup, su baskını nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Gerekli kontrollerin sağlanması, temizlik ve bakım işlemlerinin titizlikle tamamlanması, herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacıyla Defne Devlet Hastanemizde 27-30 Mart tarihleri arasında poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine ara verilmiştir. Hastanemizin acil servis hizmetleri ise kesintisiz olarak devam etmektedir."