Hatay'da devrilen amfibi aracın altında kalan belediye işçisi hayatını kaybetti
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Gölbaşı Gölü’nde su sümbüllerinin temizliği sırasında devrilen amfibi araçtaki belediye personeli Mehmet Doğanay yaşamını yitirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, “Derin üzüntü içindeyiz. Başımız sağ olsun” dedi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbüllerinin temizliği sırasında devrilen amfibi araçtaki belediye personeli yaşamını yitirdi.
Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Gölbaşı Gölü Rehabilitasyonu ve Su Sümbüllerinin Geri Dönüşümü Yoluyla Yerel Ekonomiye Katkı Projesi" kapsamında dün bölgede çalışma yapıldı.
Göl yüzeyini kaplayan sümbüllerin temizliği sırasında devrilen amfibi araçtaki personel Mehmet Doğanay, suya düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Çevredeki balıkçıların da yardımıyla gölden çıkarılıp hastaneye kaldırılan Doğanay, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Derin üzüntü içindeyiz. Kırıkhan Gölbaşı Gölü'ndeki temizlik çalışmaları sırasında yaşanan elim kazada Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın değerli çalışanı Mehmet Doğanay'ı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullan