Hatay'da devrilen hafriyat kamyonu otomobili ezdi: 3 yaralı

Hatay'da bir otomobilin üzerine hafriyat kamyonu devrildi. İlk belirlemelere göre, kazada otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Güncel 27.05.2024 16:49 Giriş: 27.05.2024 16:49

Güncelleme: 27.05.2024 16:51 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA