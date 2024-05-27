Hatay'da devrilen hafriyat kamyonu otomobili ezdi: 3 yaralı
Hatay'da bir otomobilin üzerine hafriyat kamyonu devrildi. İlk belirlemelere göre, kazada otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaynak: İHA
Hatay’da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi.
Kaza sonrası ilk belirlemelere göre, kullanılmaz hale otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.