Hatay'da devrilen otomobildeki bebeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

  • 26.01.2026 12:06
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir bebeğin öldüğü ve karı kocanın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

Kırıkhan-Hassa kara yolunun Aktepe mevkisinde 24 Ocak'ta Ö.Ü.'nün kullandığı 31 BAE 894 plakalı otomobildeki 1 yaşındaki Ece Ü.'nün öldüğü, sürücü ve eşinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde devrildikten sonra sürüklenen otomobilin, aydınlatma direğine çarpması yer aldı.

