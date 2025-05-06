Hatay'da devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.Ç. (25) idaresindeki 31 SC 321 plakalı tır, Reyhanlı-Kumlu kara yolunun Terzihöyük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yolcu konumundaki Can Yüksek'in (39) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan tır sürücüsü ise sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.