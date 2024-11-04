Hatay'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konularak 32 bin 233 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla kavşakta drift yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti.

Çeşitli maddelerden 32 bin 233 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay el koyuldu.