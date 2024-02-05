Hatay'da eğitime 1 günlük ara verildi

Hatay Valiliği, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümü nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Hatay'da depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin birinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, büyük yıkımın yaşandığı kenttlerden biri olan Hatay'da, depremin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihinde Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."