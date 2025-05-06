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Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2025 19:43
  • Giriş: 06.05.2025 19:43
  • Güncelleme: 06.05.2025 19:43
Kaynak: AA
Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiğini tespit etti.

Ekipler, kopya düzeneğiyle sınava giren İ.Y. ile bu kişiye yardım eden B.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 5 kulak içi kulaklık, 5 pil, 2 telefon, 2 cımbız ve iç çamaşırı ele geçirildi.

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