Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı sürüyor

Uluçınar Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe, 45 ilden 117 genç katılıyor.

Kamp kapsamında gençlere, alternatif tarım yöntemleri, tarımsal desteklerle ilgili teorik eğitimler verilmeye başlandı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, 18-23 Eylül ve 25-30 Eylül olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.

Kampa katılan gençler, muz ve ejder meyvesi seraları ile muz sarartma tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

Gençler daha sonra organik meyve bahçelerini ziyaret etti.