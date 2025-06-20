Hatay'da evli olduğu erkek tarafından silahla vurulan kadın, hayatını kaybetti

Hatay''ın Altınözü ilçesinde evli olduğu erkek tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Babatorun Mahallesi'nde 14 Haziran'da Hasan İşçimen ile kızı İrem İşçimen (12) ve evli olduğu Feryal İşçimen arasında tartışma çıktı.

Tartışmada Hasan İşçimen'in pompalı tüfekle ateş açması sonucu kızı İrem olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Feryal İşçimen hastaneye kaldırıldı, Hasan İşçimen gözaltına alındı.

Feryal İşçimen (45) tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

İşçimen'in cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, Hasan İşçimen'in (49), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.