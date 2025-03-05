Hatay'da fırtına: 3 tekne alabora oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, elektrik kabloları koptu, 3 tekne ise alabora oldu.
Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 3 tekne alabora oldu.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri, kent genelinde güvenlik önlemi aldı.
Alabora olan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla karaya çıkarılan tekneler, tamir atölyelerine götürüldü.
Öte yandan fırtınanın etkisini yitirdiği İskenderun'da, deniz suyunun kısmen çekildiği gözlendi.