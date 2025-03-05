Hatay'da fırtına: Tekneler alabora oldu, ağaçlar devrildi

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz'da etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle her iki ilçedeki iskelelerde bulunan bazı tekneler alabora oldu.

İskenderun’da fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçlar da araçlara zarar verdi. Ekipler, alabora olan tekneler ve zarar gören araçlar için çalışma başlattı.