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Hatay'da freni arızalanan beton mikseri 3 araca çarptı: 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halinde olan beton mikseri, freninin arızalanması sonucu 3 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 12.11.2024 18:42
  • Giriş: 12.11.2024 18:42
  • Güncelleme: 12.11.2024 18:42
Kaynak: AA
Hatay'da freni arızalanan beton mikseri 3 araca çarptı: 4 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Halilbey Mahallesi'nde Y.A. idaresindeki beton mikserinin freni, seyir halindeyken arızalandı.

Kontrolden çıkan beton mikseri, 3 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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