Hatay'da freni arızalanan kepçe 7 araca çarptı: 8 yaralı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde fren sisteminde arıza oluşan iş makinesi 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Hatay'da freni arızalanan kepçenin 7 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun’un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesi seyir halindeyken fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca zarar verdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 8 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar olay yerinden çekilerek yol trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.