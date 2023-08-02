Hatay'da gişe bariyerine çarpıp alev alan tırın sürücüsü yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otoyol gişelerini ayıran beton bariyere çarpıp alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

M.T. yönetimindeki muz yüklü tır, İskenderun'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarparak alev aldı.

Hafif yaralanan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan M.T'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tırdaki yangını söndürdü.

Yaralı sürücü de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.