Hatay'da göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne devrildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde göçmenleri taşıyan bir otomobil, kontrolden çıkarak Asi Nehri’ne devrildi. Sürücü ile 8 göçmen yaralı olarak kurtarıldı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel
  • 12.11.2025 08:24
  • Giriş: 12.11.2025 08:24
  • Güncelleme: 12.11.2025 08:27
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi.

Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ECR 787 plakalı göçmenleri taşıyan otomobil, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ile 8 göçmen yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

