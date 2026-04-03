Hatay'da haber alınamayan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Hatay'da 2 gündür haber alınamayan İsmail Özer (75) evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan İsmail Özer'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evde Özer kanlar içinde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özer'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Özer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.