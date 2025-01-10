Hatay'da hafriyat kamyonu devrildi
Kaynak: AA
Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Armutlu Mahallesi'nde seyir halindeki çakıl taşı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halindeki kamyonun 2 kişinin yanından geçmesinin ardından devrilmesi ve kamyondaki çakıl taşlarının yola saçılması yer alıyor.