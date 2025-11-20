Hatay'da iki askerin ölümü: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi

Hatay İskenderun'da zorunlu askerliklerini yapan Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan'ın ölümüyle ilgili olayda kastı, kusuru, ihmali olan alay ve tabur komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesildi. 8 personele ise disiplin cezası verildi.

Konuya ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda askerlerin ölümünün "uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu" meydana geldiği ifade edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Alay ve Tabur Komutanı dâhil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir" denildi.

Karaman ve Erdoğan 25 Temmuz 2025'te hayatını kaybetmişti.