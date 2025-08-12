Hatay'da iki barajın doluluk oranı kritik seviyede

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Hatay'da haziranda yağışlar, normale göre yüzde 80'den fazla azaldı.

Kent, 1 Ekim 2024-31 Temmuz 2025 döneminde de normale göre yüzde 65 daha az yağış aldı.

Kuraklık nedeniyle, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, 8 Ağustos'ta yüzde 16 olarak ölçüldü.

Barajdaki doluluk oranı, geçen yıl ağustosta yüzde 85 olarak kaydedilmişti.

Kentte içme ve tarımsal sulama şebekelerini besleyen önemli kaynaklardan Yayladağı Barajı'nda ise geçen yıl ağustosta yüzde 90 olan doluluk oranı yüzde 16'ya düştü.

"CÜZİ MİKTAR SUYUMUZ KALDI"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın bu yıl en az yağış alan il olduğunu söyledi.

Barajların su seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Öntürk, "Karaçay Barajı'nda 9 milyon metreküp su kaldı. Bunun 3,5 milyon metreküpü zemin için mecburi tuttuğumuz rezerv su. Yani çok cüzi miktar suyumuz kaldı. Ekiplerimizle gece gündüz çalışma yaptık, yapıyoruz. Durumun bu noktaya geleceğini görüyorduk" diye konuştu.

Öntürk, içme suyunun yanı sıra tarımsal sulamada ciddi zorlukla karşılaştıklarını, kuraklıkla mücadele konusunda seferberlik ilan ettiklerini anlattı.

Göreve geldiklerinde ekstra planı olmayan, yatırımsız, bakımsız ve çökmüş su altyapısıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Öntürk, "Önümüzdeki süreçte Ankara'ya giderek bakanlarımızla görüşeceğiz. Hatay'ın gelecek 50 yıllık su planıyla ilgili planlarımızı devreye sokmak için desteklerini isteyeceğiz" dedi.

"ESKİ DEPOLARIN HEPSİNİ SİSTEMİN İÇERİSİNE SOKTUK"

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeline gayretlerinden dolayı teşekkür eden Öntürk, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar vatandaşımıza büyük sıkıntı çektirecek ya da kesintiye gidecek işin içerisinde olmadık. 150'nin üzerinde kuyu açtık ama depremden dolayı açtığımız her kuyu için içilebilir raporu çıkmıyor. Geçmişten kalan ne kadar kaptaj varsa açtık, eski depoların hepsini sistemin içerisine soktuk. Büyük bir mücadeleyle ekim ayına kadar süreyi zorlayacağız. Vatandaşlarımıza sıkıntı çektirmemek için ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz."

Öntürk, suyun tasarruflu kullanılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Burada bize düşen, tarımsal sulamada vahşi sulamayı bırakmamız, çok su tüketen ürünleri bırakmamız, kullanım sularımızda kesinlikle tasarruf yoluna gitmemiz lazım. Toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Her aile, birey, eğitim kurumu ve sivil toplum örgütünün bu konuda toplumu bilinçlendirmesi lazım çünkü geleceğin problemi su olacak. Suya iyi bakmamız lazım" diye konuştu.