Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde ara sokakta çarpışan iki motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçedeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ara sokakta ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 sürücü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan sürücüleri ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: HATAY,(DHA)