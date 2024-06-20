Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
C.E.G. yönetimindeki 31 AOP 524 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu Caddesi'nde u dönüşü yapan İ.S. yönetimindeki 31 ARL 798 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ve 31 ARL 798 plakalı motosikletteki yolcu D.S. sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan C.E.G'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.