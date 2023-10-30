Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 F 6795 plakalı otomobil ile 35 ATM 065 plakalı otomobil, Müşrüfe Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Meryem Yayar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.