  06.09.2025 21:16
  • Giriş: 06.09.2025 21:16
  • Güncelleme: 06.09.2025 21:16
Kaynak: AA
Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında, A.G. idaresindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 AHY 471 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.G. ve A.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

