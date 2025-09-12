Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 12.09.2025 15:04
  • Giriş: 12.09.2025 15:04
  • Güncelleme: 12.09.2025 15:04
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İ.S'nin kullandığı 31 AZK 449 plakalı otomobil ile Ö.Ö. yönetimindeki 79 ACE 022 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolu Ceylanlı Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

