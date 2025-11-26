Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samandağ-Antakya yolunun Sutaşı mevkisinde, G.C. idaresindeki 31 ARA 90 plakalı otomobil ile P.R. yönetimindeki 31 SE 143 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.