Hatay'da inşaattaki çukura düşen köpek yavruları kurtarıldı
Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat alanında açılan çukura düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Günyazı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 metrelik inşaat çukurunda köpek yavruları olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, 8 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Öte yandan itfaiye ekiplerinin yavruları çukurdan çıkarırken anne köpeğin olay yerinden ayrılmadığı görüldü.