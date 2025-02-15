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Hatay'da inşaattaki çukura düşen köpek yavruları kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 15:35
  • Giriş: 15.02.2025 15:35
  • Güncelleme: 15.02.2025 15:35
Kaynak: AA
Hatay'da inşaattaki çukura düşen köpek yavruları kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat alanında açılan çukura düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Günyazı Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 metrelik inşaat çukurunda köpek yavruları olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, 8 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin yavruları çukurdan çıkarırken anne köpeğin olay yerinden ayrılmadığı görüldü.

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