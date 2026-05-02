Hatay'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki MESEM öğrencisi yaşamını yitirdi

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) aracılığıyla çocuk emeği sömürüsü kurumsal hale getirilirken bir çocuk daha iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Hatay'da İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde pastanede çalışan İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K. (16), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mahir Buğra K, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahir Buğra K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.