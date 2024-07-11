Hatay'da iş cinayeti: İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Hatay Samadağ'da 3 katlı inşaatın çatısından düşen kaynak ustası Aydın Güneş, yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de 48 yaşındaki Aydın Güneş kaynak işi yaptığı inşaatın çatısından düştü. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Güneş'in cenazesi otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.