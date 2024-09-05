Hatay'da iş cinayeti: Üzerine çelik boru devrilen işçi yaşamını yitirdi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmaması nedeniyle çalışırken yaşamını işçilerin sayısı her gün artıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üzerine çelik boru devrilen işçi hayatını kaybetti.

İlçede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Ali Kaya (48), üzerine çelik boru devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İŞ CİNAYEETLERİ RAPORU

İSİG Meclisi'nin raporuna göre Ağustos ayında 179 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yılın ilk sekiz ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 1201'e ulaştı.

Raporda, işçi ölümlerinin basit önlemler ve az maliyetle önlenebileceğine dikkat çekildi. 28’i inşaat sektöründe olmak üzere 41 işçi yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti. Yine 6’sı inşaatta olmak üzere 15 işçi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin; önlemsizlik, denetimsizlik ve kuralsızlığın açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.