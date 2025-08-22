Giriş / Abone Ol
Hatay'da iş makinesinin çarptığı tekniker hayatını kaybetti

Hatay'da, iş makinesinin çarptığı harita teknikeri yaşamını yitirdi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

  • 22.08.2025 14:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Hatay'ın Erzin ilçesinde iş makinesinin çarptığı harita teknikeri hayatını kaybetti.

İsali Mahallesi'ndeki şantiyede kepçe, alanda çalışan harita teknikeri B.M'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

