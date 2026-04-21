Hatay'da işçi konteynerinde yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın bir işçinin yaşamına mal oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 44 yaşındaki Servet Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 21.04.2026 11:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Hatay'ın Erzin ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Turunçlu Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteynerdeki Servet Kurt'un (44) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurt'un cenazesi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

