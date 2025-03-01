Hatay'da işçi servisi tıra çarptı: 6 can kaybı, 8 yaralı!

Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı.

Antakya-Reyhanlı karayolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki işçi servisi önündeki tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı.

VALİ MASATLI: 1 YARALININ DURUMU AĞIR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Masatlı, gazetecilere, kaza ihbarının 15.58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelmesiyle ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Masatlı, kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Maalesef bir işçi servisi, duran bir tıra arkadan çarparak kaza meydana geliyor ve kaza sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız ağır olmak üzere toplam 8 vatandaşımız yaralandı. Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay, buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."